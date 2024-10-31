ФОТО «Смелее, друзья! Нам нравится»: Алла Пугачева обратилась к хейтерам

Исполнительница постоянно сталкивается с нападками россиян из-за того, что она не поддержала путинский режим в войне с Украиной.

Алла Борисовна обратилась к пользователям, которые сплетничают о ней и ее муже Максиме Галкине. Очевидно, что знаменитость получает огромную порцию хейта.

Как выяснилось, Алла видит все провокации. На этот раз она не вытерпела и обратилась к фолловеров. Правда, селебритис не стала устраивать скандал. Она лишь посоветовала подписчикам и в дальнейшем придумывать о ее семье интересные истории. Тем самым певица подтвердила, что подобные вещи мало волнуют ее.

«О-о-о! Вы ведь мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете о нашей семье. Давайте еще. Смелее, друзья! Нам нравится», - ответила пропагандистам певица.