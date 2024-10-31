ТОП-3 популярных гаданий на Хэллоуин, чтобы заглянуть в свое будущее

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин. Если вы уже украсили свой дом тыквами и паутиной и выбрали интересный костюм, самое время заняться гаданием, пишет Hochu.

Ниже предлагаем несколько ритуалов, которые приоткроют для вас завесу будущего. Хотите узнать о своем суженом и осуществится ли заветное желание - следуйте следующим инструкциям.

Гадание с яблоком, свечой и зеркалом на суженого

Поставьте зеркало в темной комнате и зажгите возле него свечу. Неотрывно смотрите в зеркало и медленно откусывайте яблоко по кусочку. Так, в зеркале должно появиться отражение мужчины, с которым вы пойдете под венец в будущем. Встречи с ним придется ждать столько лет, сколько кусочков яблока съедено. Если от яблока уже ничего не осталось, а жених в зеркале так и не появился - придется ждать следующего года. Важно: если свеча внезапно погасла - прекратите гадание, поскольку в комнате есть нечистая сила.

Гадание с яблоком на исполнение желания

Загадайте желание, после чего разрежьте ножом яблоко пополам. Читать результаты следует таким образом:

Хоть одно семя повреждено - будете иметь трудности на пути к желаемому;

повреждено много семян - к серьезным проблемам;

семена целые - ваше желание исполнится.

Гадание на картах, чтобы узнать об отношении юноши

Заранее приобретите новую колоду карт, перетасуйте ее и снимите на себя левой рукой. Достаньте из колоды одну карту - ее масть раскроет правду о чувствах к вам мужчины:

Червы - влюбленность;

бубны - симпатия;

трефы - равнодушие;

пики - негатив, злость или ярость.