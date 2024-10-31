«Все быстро угасло!»: Стали известны причины расставания Ченнинга Татума и Зои Кравиц

Дочь Ленни Кравица и звезда «Шаг вперед» познакомились в 2021 году на съемках режиссерского дебюта Зои, психологического триллера «Подай знак».

Пара рассталась почти сразу после выхода картины. «В конце концов, когда проект закончился, они поняли, что у них разные взгляды на то, чего они хотят», - рассказал источник, близкий к Ченнингу. «После завершения пресс-тура все быстро угасло».

Причиной расставания Зои и Ченнинга очевидно могло стать то, что звезды по-разному смотрят в будущее. Сообщается, что 35-летняя актриса оказалась не готова снова выходить замуж и хотела сосредоточиться на карьере. В 2021 году она развелась с Карлом Глусманом спустя два года после свадьбы и говорила о том, что перестала верить в брак.

«Зои - очень независимый человек. После развода она заявила, что ей не обязательно снова выходить замуж», - отмечает инсайдер.

Татум, наоборот, хотел вести более размеренный образ жизни вместе с возлюбленной. За его плечами десятилетний брак с Дженной Дьюэнн и блестящая карьера. Также у актера есть 11-летняя дочь Эверли. Источник подчеркнул, что «Ченнинг - семейный человек и очень увлечен своей дочерью, в то время как Кравиц уделяет основное внимание своей карьере».

Пара якобы решила, что у них «ничего не получится».

«Кравиц и Ченнинг - противоположности, но их всегда объединяла любовь к искусству и кино, и именно это удерживало их вместе. Свадебные планы вырисовывались, но никто из них не спешил к алтарю. Они посмотрели на долгосрочную картину и поняли, что, возможно, не подходят друг другу».