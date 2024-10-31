«В остальном все прекрасно»: Мужчина требует развода по необычной причине

«В остальном в наших отношениях все прекрасно, но одна вещь невероятно меня бесит: моя жена не умеет готовить. Вообще совсем», - жалуется 28-летний мужчина. «Я всегда любил поесть, и в начале это меня не смущало, потому что мне, к счастью, нравится готовить».

Но теперь, по его словам, это стало бременем, и он больше не может так жить. Ему приходится приходить домой после долгого рабочего дня и готовить, в то время как жена ленится и расслабляется.

Мужчина пытался научить жену готовить. Он приводит примеры неудач жены на кухне: нарезанные палочками клубники, подгоревшее макароны с сыром и мясо, изрезанное ножом в клочья.

Кроме того, свекровь тоже не одобряет плохие кулинарные навыки невестки. Мать мужа, прийдя в гости к молодой паре, попросила жену нарезать фрукты и испытала шок, потому что невестка, по ее мнению, даже нож не могла держать в руках. «В таком возрасте все-таки должно быть хоть что-то освоено», - не могла поверить своим глазам свекровь.

Встреча закончилась для пары скандалом, потому что жена почувствовала себя униженной и была обижена на мужа за то, что он не защитил ее перед матерью.