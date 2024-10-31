«Освободился ли этот мужчина?» Выход серийного насильника из тюрьмы вызывает беспокойство

Поразительно похожая информация поступила в редакцию и от одной женщины, чей партнер много лет назад был сокамерником Казикса. «Мой муж говорил, что у него (Казикса - прим.) была тетрадь в камере, полная имен женщин. Он записывает туда все имена. Я не понимаю, почему в тюрьме ничего не предпримут», - предостерегла женщина о преступнике, который вскоре выйдет на свободу.

Казикс не комментировал ведение дневника или его цели.

Нет никаких сомнений, что Казикса можно назвать жестоким преступником. 9 марта 1991 года он вместе с собутыльником изнасиловал женщину, работавшую в такси. В судебных документах говорится, что Казикс приставил нож к шее женщины и потребовал остановить машину. Он приказал жертве раздеться и попытался вступить с ней в половую связь, но это не удалось из-за недостаточной эрекции Казикса. На тот момент ему было 24 года, и он получил наказание за групповое изнасилование.

Преступления продолжились

Четыре года спустя, ночью в августе 1995 года Казикс напал на женщину возле магазина в Пярну, ударив ее пустой бутылкой пива по голове. В суде Казикс не признал себя виновным.

В 2000 году Казикс снова напал на женщину, душил ее сзади металлической цепью, пока жертва не потеряла сознание. Затем он затащил женщину в отдаленные кусты и украл ее украшения. Через две недели Казикс напал на следующую женщину.

В октябре 2009 года Казикс подобрал на трассе у Таллиннского аэропорта попутчицу. «Он многократно изнасиловал жертву орально и угрожал, что если жертва причинит ему боль, то останется в лесу навсегда», - говорилось в судебных материалах.

Несколько недель спустя он повторил свои действия с новой попутчицей. В том же месяце он в течение нескольких дней подобрал еще двух попутчиц и снова совершил свои преступления, заставляя женщин вступать с ним в половую связь под угрозой расправы.

За последние четыре изнасилования Казикс был приговорен к 15 годам лишения свободы.