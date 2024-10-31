«Знаете ли вы, освободился ли этот мужчина? В Таллинне пропала женщина», - спрашивает у редакции Elu24 обеспокоенная читательница, вспомнившая о серийном насильнике Гунтарсе Казиксе.
«Освободился ли этот мужчина?» Выход серийного насильника из тюрьмы вызывает беспокойство
По имеющимся у редакции данным, Гунтарс Казикс, осужденный на 15 лет за изнасилование в 2009 году, выйдет из тюрьмы 18 ноября этого года.
Пропавшую женщину в последний раз видели в Таллинне 19 октября, а ее близкие связывались с ней через социальные сети 22 октября. Известно, что она планировала посетить родственников в деревне Каберла в волости Куусалу, но туда не доехала. Полиция проверила ее возможное местонахождение, но, к сожалению, женщину пока не удалось найти, и поиски продолжаются.
На свободе
«Каждое утро Гунтарс Казикс садится на городской автобус у Тартуской тюрьмы, едет в центр города, затем идет на автовокзал, откуда отправляется в Кырвекюла, где работает», - описала ведущая Катерин Луст повседневную жизнь серийного насильника, находящегося в тюрьме.
Казикс, родом из Пярну, с 1984 года совершал жестокие преступления и был осужден семь раз.
Широкую известность Казикс получил в 2006 году, когда прокуратура обвинила его в изнасиловании, убийстве и загадочном исчезновении 17-летней Рейли. Рейли пропала 14 февраля, и спустя 18 лет дело не раскрыто. Хотя прокуратура была уверена в вине Казикса, достаточных улик для его осуждения не нашли.
После эфира программы, вышедшей в феврале этого года, в редакцию Kuuuurija поступило несколько наводок о том, что Казикс ведет дневник в тюрьме, куда записывает имена различных женщин. «Он записывает туда все имена женщин, которых видит по телевизору. Он делает это уже много лет... В этом дневнике записано очень много имен», - рассказала одна.
Поразительно похожая информация поступила в редакцию и от одной женщины, чей партнер много лет назад был сокамерником Казикса. «Мой муж говорил, что у него (Казикса - прим.) была тетрадь в камере, полная имен женщин. Он записывает туда все имена. Я не понимаю, почему в тюрьме ничего не предпримут», - предостерегла женщина о преступнике, который вскоре выйдет на свободу.
Казикс не комментировал ведение дневника или его цели.
Нет никаких сомнений, что Казикса можно назвать жестоким преступником. 9 марта 1991 года он вместе с собутыльником изнасиловал женщину, работавшую в такси. В судебных документах говорится, что Казикс приставил нож к шее женщины и потребовал остановить машину. Он приказал жертве раздеться и попытался вступить с ней в половую связь, но это не удалось из-за недостаточной эрекции Казикса. На тот момент ему было 24 года, и он получил наказание за групповое изнасилование.
Преступления продолжились
Четыре года спустя, ночью в августе 1995 года Казикс напал на женщину возле магазина в Пярну, ударив ее пустой бутылкой пива по голове. В суде Казикс не признал себя виновным.
В 2000 году Казикс снова напал на женщину, душил ее сзади металлической цепью, пока жертва не потеряла сознание. Затем он затащил женщину в отдаленные кусты и украл ее украшения. Через две недели Казикс напал на следующую женщину.
В октябре 2009 года Казикс подобрал на трассе у Таллиннского аэропорта попутчицу. «Он многократно изнасиловал жертву орально и угрожал, что если жертва причинит ему боль, то останется в лесу навсегда», - говорилось в судебных материалах.
Несколько недель спустя он повторил свои действия с новой попутчицей. В том же месяце он в течение нескольких дней подобрал еще двух попутчиц и снова совершил свои преступления, заставляя женщин вступать с ним в половую связь под угрозой расправы.
За последние четыре изнасилования Казикс был приговорен к 15 годам лишения свободы.