Роман рассказал, что, поскольку у него есть собака, он много гуляет. Но ранним утром в прошлую субботу он пошел на прогулку без собаки и встретил смелую лису, которая, не убежала при приближении человека.

«Эти лисы живут на холме в Виймси, их там очень много», - говорит Роман, который совсем не испугался лисы, как и она не испугалась его. «Она была не против, чтобы я подошел еще ближе, но я этого не стал делать. Она наблюдала за мной и привыкала к моему присутствию, а затем спокойно легла спать», - рассказывает Роман.