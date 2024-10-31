Житель Таллинна во время прогулки встретил лису, которой так понравилось его общество, что она даже не хотела уходить. «Она была не против, чтобы я подошел еще ближе, но я не стал этого делать», - рассказывает мужчина.
Житель Виймси Роман делится в Facebook-группе Viimsilased забавным видео с лисой.
Роман рассказал, что, поскольку у него есть собака, он много гуляет. Но ранним утром в прошлую субботу он пошел на прогулку без собаки и встретил смелую лису, которая, не убежала при приближении человека.
«Эти лисы живут на холме в Виймси, их там очень много», - говорит Роман, который совсем не испугался лисы, как и она не испугалась его. «Она была не против, чтобы я подошел еще ближе, но я этого не стал делать. Она наблюдала за мной и привыкала к моему присутствию, а затем спокойно легла спать», - рассказывает Роман.
«Как Лис из "Маленького принца"», - пишут в комментариях. «Очень гордая», - восхищаются жители Виймси.