Узнай, какой ты злодей из фильмов ужасов по знаку Зодиака

Найдите свой знак и узнайте, каким страшным персонажем может быть ваш двойник Зодиака. От загадочных убийц до вездесущих линчевателей - каждый знак обладает своими устрашающими характеристиками, пишет MixNews.

Овен - Джейсон Вурхис («Пятница, 13-е»)

Человек в костюме Джейсона Вурхиса. Фото: SHANNON STAPLETON

Овны известны своим бесстрашием и энергией, поэтому неудивительно, что они идентифицируют себя с неутомимым Джейсоном Вурхисом. Овны, как и Джейсон, не останавливаются ни перед чем, когда полны решимости достичь своих целей. Они импульсивны, быстры и стойки, как Джейсон, который возвращается снова и снова, никогда не отказываясь от своих «миссий». Для Овна препятствия - это просто испытания, которые нужно преодолеть, даже если для этого придется гнаться за кем-то через туманный лес, не останавливаясь.

Телец - Майкл Майерс («Хэллоуин»)

Майкл Майерс, кадр из фильма. Фото: Shutterstock

Тельцы известны своей стабильностью и упрямством, и никто не воплощает эту стойкость так, как Майкл Майерс. Медленные, но неумолимые шаги, сосредоточенность и полная преданность одной цели - все это общие черты Бика и Майерса. Тельцу не нужно много слов или драмы, как и Майерсу; он просто идет к своей цели, не торопясь, но всегда приходит. Как только Телец примет решение, пути назад уже не будет - точно так же, как постоянные возвращения Майерса на Хэллоуин.

Близнецы - Призрачное Лицо («Крик»)

Призрачное Лицо из фильма «Крик». Фото: CAP/SFS