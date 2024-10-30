Необычный проект открывает двери в уникальный спектакль - Goltsman Ballet. Совместно с НКО «Центр развития человека» и при участии местных партнеров из Ида-Вирумма был создан необычный проект, который предоставит уникальную возможность любому желающему погрузиться в мир искусства, творчества и вдохновения.
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС! ⟩ В Ида-Вирумаа пройдет уникальный проект: участие для волонтеров абсолютно бесплатно
Балетная постановка «Дитя природы», премьера которой пройдет 8 ноября в Йыхви и 9 ноября в Нарве, вынесет на суд зрителей осмысление того, как может строиться отношение природы и человека, как развивается ценность любви, заботы о природе и животных, а также как появляется уважение к другим людям и существам, создается толерантность и чувство единства!
Проект предполагает тесное сотрудничество с волонтерами из Ида-Вирумаа (возраст 16+). В рамках данного проекта - Goltsman Ballet - 8 ноября в Йыхви пройдет День волонтерской работы в тени, в ходе чего до 30 волонтеров смогут попробовать свои силы в творческих, технических и других сферах театра. Во время Дня работы в тени волонтеры соприкоснуться с творческим коллективом и сотрудниками Goltsman Ballet, а также смогут побыть «тенью» профессионалов на их рабочих местах, узнают об их ежедневных задачах и попробуют выполнить часть из них, получив незабываемый опыт. Это может вдохновить волонтеров на развитие новых навыков, придать им уверенности и, возможно, даже позволить переоценить свою работу.
После премьеры спектакля «Дитя природы» 8 ноября в Йыхви артисты и участники проекта встретятся со зрителями, расскажут о себе, своей работе и достижениях, а также ответят на вопросы. Такое общение даст заинтересованным людям возможность узнать больше о творческих профессиях, организации театральных процессов, вдохновиться и получить колоссальный жизненный опыт.
Необычность проекта характеризуется тем, что он способствует распространению экологической осведомленности среди жителей Ида-Вирумаа: костюмы и декорации для постановки создаются из переработанных материалов, природных объектов или повторно использованных вещей. Часть декораций была создана волонтерами «Пайте» из переработанных, повторно использованных и природных материалов.
Частью программы для волонтеров станет также специализированный мастер-класс, который пройдет в Нарве 9 ноября. Мастер-класс будет посвящен экологическим практикам, где участники смогут вместе с нарвским художником Евгенией Николаевой создать новые изделия из использованных материалов. Будет много творчества, обсуждений и общения. Основные темы - как создать творческие объекты из переработанных материалов, сохранить экологичность, придать разумное потребление в искусстве и в жизни.
Приглашаем всех желающих стать «волонтерами»! Не упустите шанс стать частью этого вдохновляющего события! Количество мест ограничено, регистрируйтесь уже сейчас!
Проект поддерживается Фондом Õiglase Ülemineku Fond, что делает расходы и участие для волонтеров абсолютно бесплатным. Мероприятия будут проводиться на трех языках: эстонский, русский, английский.