НЕ УПУСТИТЕ ШАНС! В Ида-Вирумаа пройдет уникальный проект: участие для волонтеров абсолютно бесплатно

Балетная постановка «Дитя природы», премьера которой пройдет 8 ноября в Йыхви и 9 ноября в Нарве, вынесет на суд зрителей осмысление того, как может строиться отношение природы и человека, как развивается ценность любви, заботы о природе и животных, а также как появляется уважение к другим людям и существам, создается толерантность и чувство единства!

Проект предполагает тесное сотрудничество с волонтерами из Ида-Вирумаа (возраст 16+). В рамках данного проекта - Goltsman Ballet - 8 ноября в Йыхви пройдет День волонтерской работы в тени, в ходе чего до 30 волонтеров смогут попробовать свои силы в творческих, технических и других сферах театра. Во время Дня работы в тени волонтеры соприкоснуться с творческим коллективом и сотрудниками Goltsman Ballet, а также смогут побыть «тенью» профессионалов на их рабочих местах, узнают об их ежедневных задачах и попробуют выполнить часть из них, получив незабываемый опыт. Это может вдохновить волонтеров на развитие новых навыков, придать им уверенности и, возможно, даже позволить переоценить свою работу.

После премьеры спектакля «Дитя природы» 8 ноября в Йыхви артисты и участники проекта встретятся со зрителями, расскажут о себе, своей работе и достижениях, а также ответят на вопросы. Такое общение даст заинтересованным людям возможность узнать больше о творческих профессиях, организации театральных процессов, вдохновиться и получить колоссальный жизненный опыт.

Необычный проект открывает двери в уникальный спектакль - Goltsman Ballet. Фото: Пресс-фото