Весь мир женщины рухнул после того, как она сделала ДНК-тест, который ей подарили. 42-летняя женщина призналась, что не интересовалась своим происхождением или предками, но когда пришли результаты теста, ее мир перевернулся. Она и представить не могла, с чем ей придется столкнуться.
Женщина сделала тест-ДНК, но таких результатов она не ожидала: «Что же теперь будет?»
Женщина поделилась своей историей на форуме Reddit. «Я уже знала, что мужчина, указанный в моем свидетельстве о рождении, не является моим биологическим отцом. Но результаты ДНК-теста показали 27-процентное совпадение с человеком, о котором я никогда не слышала. Я позвонила маме и спросила, знает ли она, кто это».
Мать, шокированная звонком дочери, сначала все отрицала и утверждала, что не понимает, о чем она говорит. Однако спустя некоторое время перезвонила и призналась в своем бурном прошлом. «В подростковом возрасте я была бунтаркой», - сказала она и рассказала дочери о мужчине, с которым тогда встречалась.
Шокированная женщина начала искать информацию о своем настоящем отце и обнаружила, что у нее был сводный брат по отцовской линии, который в 2011 году, когда ему было всего 20 лет, умер от рака. «Мой сын тоже был рак мозга, и мы потеряли его в 2019 году, незадолго до его 12-летия», - призналась женщина на форуме.
Теперь женщина, находиться в замешательстве, поскольку боится, что ее биологический отец может узнать о ее существовании. «Это был бы огромный эмоциональный удар для него, если бы он узнал, что у него есть дочь. А ведь он уже потерял сына из-за рака. Что будет, если бы этот бедный человек узнает, что у него также был внук, который, к сожалению, тоже умер от рака...»