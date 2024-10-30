ВИДЕО Светлана Лобода выгнала со своего концерта поклонницу: что случилось

Видео с концерта, который состоялся в Ереване, опубликовала своем Telegram-канале российская журналистка Елена Жигалова.

Так, во время шоу Лобода позвала на сцену одну из зрительниц, которой оказалась россиянка по имени Юлия. Певица заявила, что зрительница должна публично в микрофон осудить действия российских властей, а услышав отказ попросила поклонницу уйти с концерта.

«Вы вне политики? Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию, иначе я вас попрошу уйти, разговаривать с вами не хочу», - заявила Светлана.

Певица отметила, что хочет, чтобы люди, которые посещают ее выступления, были за мир, а не за войну. Она также добавила, что хочет, чтобы Россия прекратила эту беспощадную войну и геноцид украинского народа.