Певица Светлана Лобода выгнала со своего концерта женщину, которая не захотела осуждать действия президента России - Владимира Путина, пишет Фокус.
ВИДЕО ⟩ Светлана Лобода выгнала со своего концерта поклонницу: что случилось
Видео с концерта, который состоялся в Ереване, опубликовала своем Telegram-канале российская журналистка Елена Жигалова.
@lobodainfor Скандал на концерте Лободы в Ереване. #лобода #loboda #ukraine #україна #украина #ереван #армения ♬ оригинальный звук - LOBODA
Так, во время шоу Лобода позвала на сцену одну из зрительниц, которой оказалась россиянка по имени Юлия. Певица заявила, что зрительница должна публично в микрофон осудить действия российских властей, а услышав отказ попросила поклонницу уйти с концерта.
«Вы вне политики? Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию, иначе я вас попрошу уйти, разговаривать с вами не хочу», - заявила Светлана.
Певица отметила, что хочет, чтобы люди, которые посещают ее выступления, были за мир, а не за войну. Она также добавила, что хочет, чтобы Россия прекратила эту беспощадную войну и геноцид украинского народа.