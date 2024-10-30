Их стоит обязательно посмотреть на Хэллоуин: фильмы ужасов 2024 года

УНИАН предлагает подборку самого страшного кино 2024 года, от которого точно пойдет мороз по коже.

«Первый признак»

По сюжету, молодая американка отправляется в Рим, чтобы начать служить в церкви. Но вскоре ее представление о жизни монахинь кардинально меняется. Героине приходится столкнуться с ужасной дьявольской силой, проникающей в реальность. Также она узнает о тайном заговоре в Ватикане с определенными лицами и самим дьяволом, и должна решить, что ей делать дальше.

Режиссер фильма Аркаша Стивенсон. В ленте снимались такие актеры: Нелл Тайгер Фри, Тауфик Бархом, Соня Брага, Ральф Айнесон и Билл Найи.

«Паучье логово»

Это фильм ужасов, который погружает зрителей в мир страха и хаоса. По сюжету, маленький городок борется с таинственной чумой пауков, которая быстро распространяется. Жители вынуждены бороться за выживание и объединяются, чтобы противостоять собственной реальности.

Режиссеры фильма Себастьен Ваничек, в ленте снимались такие актеры: Тео Кристин, София Лесаффр, Жером Ниль и другие.

«Чудаковатость»

Фильм ужасов, который рассказывает о слепом медиуме Дарси, которая расследует убийство своей сестры-близняшки. Используя предметы с привидениями, она обнаруживает связь между ними и смертью родного человека и не только.

Режиссер фильма Демиан Мак Карти. Роли сыграли такие актеры: Кэролин Брекен, Джонатан Френч, Джо Руни и другие.

«Проклятая дева»