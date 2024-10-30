Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса раскрыла, какие у него были первые симптомы деменции

Модель Эмма Хеминг поделилась, что на самом деле диагностировать недуг тяжело. Она говорит, что у звезды боевиков сначала обнаружили афазию, которая является симптомом деменции, а уже через год поставили точный диагноз.

«Я говорю, что лобно-височная деменция шепчет, а не кричит. Мне трудно сказать: "Вот здесь закончился Брюс, и здесь его болезнь начала брать верх". Ему поставили диагноз два года назад, но сначала у нас был скрытый диагноз афазия, которая является симптомом болезни, но не является болезнью», - рассказала Хэминг в интервью Town & Country.

Жена актера вспомнила, что симптомы у него проявились в его речи. Однако сначала они подумали, что это просто о себе напомнило заикание. К слову, Брюс Уиллис с детства от этого страдал, однако с годами научился маскировать. Поэтому когда у артиста начались проблемы с речью, его семья предположила, что снова вернулось заикание.