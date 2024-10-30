ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ! Раскрыто имя знаменитости, которой долгое время был одержим P. Diddy: это член королевской семьи

Одна из журналисток, бравших интервью у Комбса в далеком 2008 году, Селия Уолден поделилась с изданием, что во время их беседы он не раз упомянул имя королевы, и это казалось весьма жутким. Шон утверждал, что его мало чем можно удивить, однако увидеть Елизавету - то, чего ему действительно хочется.

«Затем Комбс заявил, что, хотя он "совершенно пресытился" в свои 38 лет, все еще есть один человек, с которым он отчаянно хочет встретиться: "Королева Англии. Не знаю, почему я никогда с ней не встречался", - сказал мне рэпер, явно озадаченный этой оплошностью. - "Она никогда не приглашала меня во дворец, по крайней мере, пока"», - рассказала Уолден.

Теперь понятно, почему P. Diddy был одержим еще несколькими членами королевской семьи - принцами Гарри и Уильямом. По словам одного из инсайдеров, рэпер в самом деле считал себя королем, а потому жаждал иметь в своем окружении кого-то из принцев.