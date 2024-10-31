В самый мистический день в году - Хэллоуин, когда граница между мирами мертвых и живых стирается, у каждого появляется возможность выйти на контакт с духом и услышать голос с того света. Портал Limon.ee отправился на хутор к ясновидящей Ваштаре, участвовавшей в эстонской «Битве экстрасенсов», чтобы вместе с ней провести спиритический сеанс. Смотрите видео!
РЕПОРТАЖ ⟩ «Я призываю тебя! Явись на мой зов!» Ясновидящая Ваштара вызвала у себя на хуторе дух умершего жителя Таллинна
Чувство страха охватило нас, когда мы только подъезжали к хутору эстонской ясновидящей. Густой лес, кромешная тьма, и лишь один фонарь освещал стоящий на отшибе дом. На пороге во всем черном нас с улыбкой встретила Ваштара, но что скрывалось за ее ухмылкой, нам предстояло только узнать.
Она пригласила нас в дом и сразу же напугала, когда резко закричала одному из репортеров: «Не стой на пороге!» Все замерли. В наших головах сразу же пролетела мысль, что мы уже что-то нарушили, и этим разгневали духов. Это было только начало...
Ваштара завела нас в свой кабинет, обставленный сотнями книг, посвященных мистическим ритуалам. В углу комнаты, в которую ясновидящая не пускала своих домашних животных, чтобы защитить их, также лежали магические инструменты: зеркало, свечи, бубны, тибетская чаша и многое другое. От увиденного по спине побежали мурашки.
Мы сели за круглый стол, и перед началом сеанса Ваштара помазала каждому из нас запястья и ямочку между ключицами эфирным маслом, которое пахло розами. По словам ясновидящей, это часть ритуала, которая помогает очистить наши мысли от негатива и настроить на предстоящее таинство.
Ваштара попросила достать фотографию человека, с которым мы хотели выйти на связь, и назвать его имя. Это был молодой парень, друг нашего репортера, погибший при загадочных обстоятельствах в 2022 году. Ясновидящая быстро настроилась на работу, взяла в руки снимок и стала вызывать духа молодого человека. «Явись дух, явись! Я призываю тебя! Явись на мой зов! Явись передо мною тенью, скажи все, что я буду спрашивать тебя! Явись!» - с каждым словом все громче и громче повторяла она. От происходящего кровь стыла в жилах.
Что происходило дальше на спиритическом сеансе, смотрите в видео!
По словам Ваштары, Хэллоуин - это особенный праздник, в который мир делится на две части: светлую и темную. «В этот день открываются врата между мирами живых и мертвых, и в наш мир могут прийти духи», - добавляет ясновидящая. И если в числе нас были скептики, которые верили, что услышать голос с того света невозможно, то после встречи с эстонским эзотериком, их мировоззрение кардинально изменилось.
После сеанса мы вышли на улицу, где нас ждал огромный костер, защищающий всех присутствующих от злых сущностей. Ваштара также накрыла во дворе праздничный стол, украшенный цветами, шишками, еловыми ветками, яблоками и большой тыквой. «Она здесь для того, чтобы осветить путь. Я так думаю, что мои родственники придут ко мне именно в этот день - с 31 на 1 - в День всех святых, и мы с ними сможем пообщаться», - объяснила Ваштара.