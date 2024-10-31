РЕПОРТАЖ «Я призываю тебя! Явись на мой зов!» Ясновидящая Ваштара вызвала у себя на хуторе дух умершего жителя Таллинна

Чувство страха охватило нас, когда мы только подъезжали к хутору эстонской ясновидящей. Густой лес, кромешная тьма, и лишь один фонарь освещал стоящий на отшибе дом. На пороге во всем черном нас с улыбкой встретила Ваштара, но что скрывалось за ее ухмылкой, нам предстояло только узнать.

Она пригласила нас в дом и сразу же напугала, когда резко закричала одному из репортеров: «Не стой на пороге!» Все замерли. В наших головах сразу же пролетела мысль, что мы уже что-то нарушили, и этим разгневали духов. Это было только начало...

Ваштара завела нас в свой кабинет, обставленный сотнями книг, посвященных мистическим ритуалам. В углу комнаты, в которую ясновидящая не пускала своих домашних животных, чтобы защитить их, также лежали магические инструменты: зеркало, свечи, бубны, тибетская чаша и многое другое. От увиденного по спине побежали мурашки.

Единственное, что освещало кабинет Ваштары, - несколько заженных свечей и настольная лампа. Фото: Konstantin Sednev

Мы сели за круглый стол, и перед началом сеанса Ваштара помазала каждому из нас запястья и ямочку между ключицами эфирным маслом, которое пахло розами. По словам ясновидящей, это часть ритуала, которая помогает очистить наши мысли от негатива и настроить на предстоящее таинство.