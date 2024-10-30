Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались после трех лет отношений и разорвали помолвку

Ченнинга Татума и Зои Кравиц в последний раз видели вместе в начале октября, когда актер поддержал возлюбленную на премьере ее постановки в Нью-Йорке. Позже Кравиц видели несколько раз, при этом инсайдеры отметили, что у нее на пальце не было кольца, которое ей подарил Татум.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц сблизились три года назад, когда работали над фильмом «Подай знак»: фильм стал режиссерским дебютом Кравиц, а Татум сыграл в нем главную мужскую роль. Тогда же актриса рассталась с супругом Карлом Глусманом. Сам Татум девять лет состоял в браке с актрисой Дженной Дьюэнн, от которой у него есть дочь Эверли. Они объявили о разводе в 2018 году, а недавно официально его завершили.