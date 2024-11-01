29 ноября на сцене концертного зала Alexela пройдет самое горячее и супероткровенное мужское шоу - SIXX PAXX. Горячие парни из Германии уже в прошлом году покорили сердца жительниц Эстонии и теперь возвращаются!
ВИДЕО ⟩ Любимое шоу жительниц Таллинна возвращается! Теперь вы точно знаете, где будет ваша девушка в этот вечер
Мужское эротическое шоу SIXX PAXX, от которого захватывает дух, будоражит фантазии и воображение, а также вызывает учащенное сердцебиение, возвращается в Таллинн!
Шоу известно своей энергичной атмосферой и харизматичными исполнителями. Парни из SIXX PAXX - это не просто танцоры, они также поют и играют на музыкальных инструментах, что делает шоу более многогранным. Но самое запоминающееся и долгожданное - номера, когда горячие парни спускаются к своим поклонницам в зал или приглашают их на сцену, где танцуют уже только для них!
В этот вечер самые сокровенные фантазии станут реальностью! Не пропустите! Билеты уже в продаже!