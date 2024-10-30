ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ Коллеги вспоминают скончавшуюся 37-летнюю эстонскую актрису

«Слушай, Господь. Как же так? Что-то пошло совсем не так. Рагне Веэнсалу была талантливой актрисой, оставившей след в эстонском театре, на телевидении и в кино. Ее работа на сцене и на экране тронула многих, а ее преданность искусству была вдохновляющей», - говорится в некрологе в издании Raplamaa Sõnumid.

«Выражаем соболезнования семье, друзьям и всем, кого Рагне тронула своим талантом и личностью. Пусть ее память будет вечной».

Рагне Веэнсалу исполняла роль Луны Хааб в криминально-комедийном сериале Kättemaksukontor с 2015 по 2021 год.

Продюсер Kättemaksukontor Райво Сувисте сказал порталу Elu24, что новость стала для него огромным шоком. «Это было большое счастье - работать с ней. Она делала много и требовала мало», - вспоминает он.

О смерти Веэнсалу вчера сообщил ее спутник жизни Рагнар Тоомпуу. «После тяжелой болезни из жизни ушла моя любимая и мать двоих сыновей. Семья просит покоя!»

Актриса Рагне Веэнсалу родилась 18 ноября 1986 года в Таллинне. В 2011 году она окончила Вильяндийскую академию культуры Тартуского университета по специальности актерского мастерства, и с 2012 года работала в Театре фон Краля.