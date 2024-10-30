Клиент приобрел пять билетов на концерт Metallica & Symphony by Scream, который должен был состояться в апреле этого года. Однако выступление отменили, и организатор долгое время игнорировал запросы клиента и обращения от защиты прав потребителей о возврате денег.
Концерт с песнями группы Metallica был отменен еще в апреле, а организатор до сих пор уклонялся от возврата денег за билеты
На концерте Metallica & Symphony by Scream должны были прозвучать хиты легендарной рок-группы Metallica в сопровождении симфонического оркестра. Концерт планировалось провести 22 апреля в концертном зале Alexela, который вмещает примерно 1800 человек.
«Уникальное шоу, наконец, прибудет в Эстонию. Можно смело сказать, что предстоящий концерт никого не оставит равнодушным», - писали организаторы концерта на сайте Piletilevi. Metallica & Symphony by Scream уже выступали в других европейских странах, например, в Германии, Испании и Нидерландах.
Однако концерт в Эстонии был отменен. Сообщение об этом появилось на сайте Piletilevi, занимавшемся продажей билетов, 9 апреля. Причина отмены концерта не известна, так как владелец компании-организатора Pileton OÜ отказался ее комментировать. В опубликованном на сайте Piletilevi объявлении причина также не указана.
«Я многократно звонила организатору концерта, гудки идут, но никто не отвечает».
С редакцией Postimees связалась Мария (имя изменено - прим. ред.), которая купила пять билетов на концерт за 312 евро. Она обратилась к организатору 24 апреля по электронной почте и попросила вернуть деньги, но не получила ответа. Спустя пару недель, 14 мая, Мария отправила организатору новое письмо, но ответ так и не пришел. Почти через месяц Мария обратилась в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
Мария вспомнила, что купила билеты за два дня до того, как узнала об отмене концерта. Об отмене мероприятия ее уведомило письмо от Piletilevi. «Я многократно звонила организатору концерта, гудки идут, но никто не отвечает», - отметила Мария. Также она отправляла организатору письма, но ответ так и не получила.
Добровольное решение
TTJA также запросил объяснения у компании Pileton, но фирма не ответила им. 16 октября комиссия по разрешению потребительских споров постановила, что продавец должен вернуть деньги клиенту. В решении указано, что организатор Pileton нарушил закон об обязательственном праве, по которому организатор обязан либо предоставить услугу, либо вернуть деньги клиенту.
У фирмы есть 30 дней на возврат денег. Однако исполнение решения является добровольным согласно действующему закону. Фирмы, которые его не исполняют, заносятся в черный список, опубликованный на сайте TTJA, и остаются там до возврата денег или на срок до 12 месяцев. Затем фирма удаляется из списка.
Клиент может подать иск в суд, но на начальном этапе он должен сам оплатить связанные с этим расходы. Министерство юстиции объявило прошлым летом о подготовке изменений в законе, которые позволят TTJA обращаться в суд от имени потребителей, что будет особенно актуально, если права нарушены у множества клиентов.
Поправка ожидает своей очереди в Рийгикогу, чтобы депутаты могли внести предложения по ее изменению и затем проголосовать.
Мария - не единственный человек, обратившийся в защиту прав потребителей из-за отмененного концерта. В черном списке TTJA уже есть два аналогичных случая, так как Pileton уже проигнорировал решение комиссии по защите прав потребителей и не вернул деньги. Схема действий одинаковая: организатор не общается с клиентом или защитой прав потребителей и не возвращает деньги. В одном из случаев убыток клиента составил 146,40 евро, а в другом - 157,20 евро.
Piletilevi: все получат свои деньги обратно
Владелец и единственный член правления Pileton - гражданин Эстонии Макар Зубков. Согласно данным äriregister, это небольшая фирма, не имеющая предыдущего опыта в организации мероприятий. Отчет о деятельности за 2023 год не был представлен, хотя срок истек 30 июня. В 2022 и 2021 годах компания не вела никакой деятельности, и ее оборот составлял ноль евро.
Postimees пытался связаться с Зубковым, но он не ответил на телефонные звонки и электронные письма в течение нескольких дней.
При подготовке статьи редакция Postimees несколько раз общалась с представителем Piletilevi. Сначала компания сообщила, что они связались с владельцем Pileton, но он еще не перевел им деньги покупателей билетов. Это произошло на следующий день после того, как Postimees уведомил Зубкова по электронной почте о подготовке статьи о его деятельности.
Еще день спустя Piletilevi сообщил, что организатор только что перевел им деньги всех покупателей, и они вскоре начнут возвращать средства клиентам.