Концерт с песнями группы Metallica был отменен еще в апреле, а организатор до сих пор уклонялся от возврата денег за билеты

Добровольное решение

TTJA также запросил объяснения у компании Pileton, но фирма не ответила им. 16 октября комиссия по разрешению потребительских споров постановила, что продавец должен вернуть деньги клиенту. В решении указано, что организатор Pileton нарушил закон об обязательственном праве, по которому организатор обязан либо предоставить услугу, либо вернуть деньги клиенту.

У фирмы есть 30 дней на возврат денег. Однако исполнение решения является добровольным согласно действующему закону. Фирмы, которые его не исполняют, заносятся в черный список, опубликованный на сайте TTJA, и остаются там до возврата денег или на срок до 12 месяцев. Затем фирма удаляется из списка.

Клиент может подать иск в суд, но на начальном этапе он должен сам оплатить связанные с этим расходы. Министерство юстиции объявило прошлым летом о подготовке изменений в законе, которые позволят TTJA обращаться в суд от имени потребителей, что будет особенно актуально, если права нарушены у множества клиентов.

Поправка ожидает своей очереди в Рийгикогу, чтобы депутаты могли внести предложения по ее изменению и затем проголосовать.