«Ложь и теории заговора»: Бейонсе и Jay-Z разозлили конспирологические теории об их причастности к делу P.Diddy

Бейонсе, в частности, сторонники этой теории подозревают в причастности к смертям ее конкуренток: например, к гибели певицы Алии, с которой у Jay-Z был роман. Этим объясняют и то, что многие певицы - например, Адель и Лиззо, - «благодарили» Бейонсе со сцены, получая награды.

В сети теорию подхватили - и стали «благодарить» Бейонсе в соцсетях, в том числе в комментариях под ее постами в Instagram. На фоне этого певица столкнулась с травлей.

«Сейчас в сети вирусится эта странная теория заговора, когда люди говорят, что знаменитости должны благодарить Бейонсе в своих речах, иначе они рискуют быть наказанными. Это настолько нелепо, что на самом деле даже смешно. Однако что точно не смешно, так это все более темные вещи, в которые их втягивают из-за их связи с P.Diddy на протяжении многих лет», - говорит источник In Touch Weekly.

Jay-Z также очень недоволен тем, что его имя фигурирует в этом деле. «То, что якобы сделал P.Diddy, - это просто зло, и они не имеют к этому никакого отношения. Но это не останавливает людей от предположений. Сначала они придерживались позиции, что лучше это игнорировать, но теперь они начали работать с этим, потому что они просто не могут стоять в стороне и позволять, чтобы их репутацию втаптывали в грязь из-за лжи и теорий заговора».

Ранее Jay-Z и Бейонсе подали в суд на журналиста, который в шоу Пирса Моргана заявил о том, что на руках Бейонсе крови больше, чем у P.Diddy. «Jay-Z приказал своим адвокатам преследовать всех, кто пытается связать его с Пи Дидди, выдвигая ложные обвинения. Вот почему он пригрозил подать в суд на Пирса Моргана за предоставление платформы тому, кто распространяет эти безосновательные обвинения». Ранее стало известно, что Пирс Морган принес извинения.