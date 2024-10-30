Прижал к стене и закрыл в гримерке: звезду Евровидения-2024 обвинили в домогательствах

На следующее утро техник рассказал обо всем своему начальству и было принято решение отозвать его и еще двух сотрудников с тура. Продюсеры с пониманием отнеслись к такому решению и поговорили с артистом и его менеджером, чтобы напомнить ему об этических принципах.

Слухи о том, что произошло после концерта, продолжались несколько месяцев, однако официальных жалоб не поступало. Известность Slimane продолжала расти не только во Франции, но и по всему миру. Он даже выступал на открытии Олимпийских игр, но никаких обвинений по-прежнему не было. Были даже слухи, что молчание техника купили, но сам он говорит, что это не соответствует действительности.

«Вы должны понять его (пострадавшего - прим.ред.). С момента инцидента он беспокоится о том, как это отразится на его семье и профессиональном будущем… Это невыносимо - оказаться в положении лжеца и того, кого купили. Он не хочет бросать артиста на растерзание волкам, он просто хочет, чтобы тот ответил за свои действия и чтобы это больше не повторилось», - продолжила Анн-Софи Шаррьерас.

Если обвинения все же будут подтверждены, тогда Slimane грозит год тюремного заключения, а также штраф в размере 15 тысяч евро. Окружение певца ничего не знало о жалобе, когда с ними связались журналисты, и назвали произошедшее «безумной историей». Звезда Евровидения также никак официально не реагировал на скандал.

Напомним, 12 мая на песенном конкурсе Евровидение победила Швейцария, а вот у французского представителя Slimane - четвертое место. За день до этого с конкурса дисквалифицировали Нидерланды. По данным Европейского вещательного союза, дальнейшее участие Йоста Кляйна в конкурсе нецелесообразно, ведь судебный процесс после жалобы женщины из съемочной группы продолжился.