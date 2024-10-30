Их оставят у разбитого корыта: Глоба предрекла сложные времена четырем знакам зодиака с 30 октября

Рыбы

Представители этого знака столкнутся с серьезными финансовыми проблемами, которые могут привести вас на материальное дно. Выкарабкиваться оттуда будет непросто, учитывая, что сложности начнутся и с вашим здоровьем. Чтобы сократить такой риск, держитесь ближе к своему дому и избегайте травмоопасных ситуаций.

Овны

Будущее Овнов тоже оставляет желать лучшего. Неприятности просочатся почти во все сферы вашей жизни и могут устроить настоящий хаос, если вы вовремя все не прекратите. Запаситесь терпением и бросьте все силы на решение сложившейся ситуации. К бедам на работе могут присоединиться ссоры и конфликты с близкими.

Близнецы

Эти люди могут сами натворить дел, если будут принимать решения необдуманно. В первую очередь речь идет о тех вопросах, которые связаны с деньгами. Но вы можете избежать проблем, если начнете серьезно взвешивать каждое свое действие и не поддаваться чувствам. Они могут быть плохими советчиком - лучше прислушаться к разуму.

Тельцы

Запросы со стороны окружения к Тельцам резко возрастут и начнут давить на вас. А высокая загруженность на работе может еще больше загнать в угол. Чтобы освободиться от этих тяжких оков, попросите помощи у своих друзей и знакомых. Время от времени всем бывает нужна поддержка, и стыдиться вам нечего.