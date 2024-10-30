НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Таллинне пройдет Хэллоуин-парад, где с потолка посыпятся воздушные шары с деньгами

Надевайте самый страшный костюм, делайте ужасающий грим и приходите в центральный атриум T1 прямо к сцене. Участники в страшных костюмах смогут торжественно пройти по всем этажам центра, после чего независимое жюри сделает свой выбор и наградит лучших из лучших - призами от арендаторов T1 и партнеров, всего более 10 достойных подарков, среды которых - подарочные карты от ресторанов и магазинов центра T1.

А примерно в 17:25, когда на сцене будет зажигать группа Around the Sun, с потолка посыпятся воздушные шары с деньгами на сумму 300 евро.

Вся программа бесплатного семейного мероприятия 2 ноября в центре T1:

02.11 с 13.00-17.30, 1 этаж, центральный атриум, участие БЕСПЛАТНОЕ:

13.00-14.30 Выступают спортклубы T1 и приглашенные клубы

14.30 Группа Around the Sun

15.00 Хэллоуин-парад в страшных костюмах начинается на 1 этаже в центральном атриуме

16.30 Награждение победителей за лучшие костюмы. Более 10 призов!

17.00 Группа Around the Sun

17.25 Сброс воздушных шаров с деньгами на сумму 300 евро!

Комнаты Хэллоуин-фестиваля Foobia Küla на 2 этаже центра T1 работают c 12.00 до 20.00 30, 31 октября, а также 1 и 2 ноября, билеты в предварительной продаже на Fienta или на месте.