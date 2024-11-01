Эпатажный американский певец JMSN перед приездом в Таллинн: с нетерпением жду возможности с вами познакомиться!

– В Эстонии вы будете выступать впервые, но бывали ли вы у нас раньше? Слышали ли что-то о нашей стране, знакомы ли с творчеством каких-то эстонских артистов?

– Да, это первый раз, когда я буду выступать в Эстонии. Я никогда раньше у вас не был. Я не так много слышал об этой стране и не слишком хорошо знаком с эстонскими артистами, но с нетерпением жду возможности узнать Эстонию и познакомиться с ее жителями.

– Издание The Guardian как-то отметило, что ваше творчество схоже с музыкой артиста The Weeknd. Также в интернете вас часто сравнивают с Джастином Тимберлейком и даже пишут, что вы – это улучшенная его версия. Как вы относитесь к таким сравнениям? И есть ли у вас кумиры, на которых вы отчасти равняетесь?

– Я не думаю о сравнениях. На меня, безусловно, повлияли другие музыканты. Их слишком много, чтобы перечислить всех, но одним из самых значимых был Стиви Уандер.

– Ваши клипы часто отличаются нестандартной визуальной эстетикой, иногда провокационной и сюрреалистичной. Как вы подходите к созданию клипов? Это спонтанный процесс, основанный на эмоциях, или вы детально планируете каждый элемент?

– Все начинается с идеи, которая кажется мне довольно интригующей. Идея – это самое важное. Затем я начинаю ее дальше развивать. Обычно я не пытаюсь через клип донести до слушателей какую-то мысль, скорее, просто хочу передать интересную идею в необычной форме, что придает самой песне иное наполнение. Чаще всего получается то, чего никто не ожидал, но, тем не менее, визуальная часть все равно подходит под саму песню.

– Многие артисты известны своими необычными требованиями в райдерах. У вас есть какие-то эксцентричные запросы, которые могут удивить организаторов концертов? Какой самый странный или неожиданный пункт был в райдере за все время вашей творческой карьеры и выступлений?

– Ничего безумного, что приходит на ум.