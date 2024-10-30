Звезду сериала «Интерны» экстренно госпитализировали в Москве

Как пишет ТГ-канал Shot, телезвезде и вокалисту панк-группы «План Ломоносова» сделали операцию в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Причиной стал приступ аппендицита, с которым сорокалетнего Ильина доставили в клинику. Источник канала сообщил, что накануне вечером, 29 октября, артист почувствовал в животе острые боли.

Прибывшая скорая в экстренном порядке доставила его в Склиф, где подтвердили диагноз. В больнице звезде сделали операцию.

Сейчас операция осталась позади, и Ильина ждет период реабилитации. Отмечается, что жизни актера ничего не угрожает.

Напомним, что актер Александр Ильин попал в список "Миротворец", несколько раз выступал в оккупированном Крыму. И хотя, он ни разу не высказывал свое отношение по поводу нападения России на Украину, украинские источники пишут, что актер «продолжает продолжил жить свою лучшую жизнь в Москве и зарабатывать кровавые рубли».