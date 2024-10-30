Во вторник, 30 октября, в программе «Актуальная камера» сообщили, что туалет за 147 тысяч евро, построенный в 2002 году, будет заменен.
У города слишком много денег? Модульный туалет за 147 тысяч евро на Тоомпеа будет заменен
22 года назад на Тоомпеа была построена общественная уборная стоимостью 2,3 миллиона крон (147 тысяч евро - прим.ред), что вызвало немало шума. Первые два года посещение туалета стоило 2 кроны, а позже - 3 кроны. Когда крона была заменена евро, за посещение уборной приходилось платить 20 евроцентов.
Установка модульного туалета, завезенного из Швеции, привела к нескольким уголовным обвинениям. Чиновники нарушили закон о государственных закупках, и суд назначил штрафы на общую сумму около 100 000 крон.
Например, 2 февраля 2002 года новобрачные зашли в уборную, чтобы поцеловаться после официальной регистрации.
Внимательные читатели заметили, что вместо роскошного общественного туалета уже десять дней зияет дыра.
Toompealt on varastatud miljon(ipeldik) ning kõik teevad näo nagu midagi ei oleks juhtunud!?— Peeter Zerblat (@peeterzerblat) October 29, 2024
Miks peavoolumeedia vaikib? pic.twitter.com/eoNcmfvwiv
Старейшина Кесклинн Сандер Андла заявил порталу Delfi, что, насколько ему известно, на этом месте будет построен новый туалет. Его слова подтвердил также глава отдела содержания городской среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Эркки Вахеоя.