Коллекция, которую на Таллиннской неделе моды представил Кирилл Сафонов, восхитила легкостью и женственностью. В эту пятницу дизайнер-модельер пришел в студию Limon LIVE и, конечно же, не скупился на модные советы.
ВИДЕО ⟩ «Надо идти к психологу или психиатру!» Модельер Кирилл Сафонов объяснил, почему жители Эстонии не любят яркие цвета
Начиная с 2007 года дизайнер-модельер Кирилл Сафонов регулярно показывает свои коллекции на Таллиннской неделе моды (TFW).
«Примерно каждый год я выпускал по одной коллекции: сколько лет прошло, столько коллекций было за это время выпущено, - говорит Кирилл Сафонов и с улыбкой добавляет. - Назвался дизайнером - участвуй в Неделе моды!»
По мнению Сафонова, TFW - одна из важнейших платформ, которая дает возможность местным дизайнерам показать свое творчество.
Ведущая Limon LIVE предложила Кириллу Сафонову, как постоянному участнику TFW, пофантазировать, где было бы интересно провести мероприятие в дальнейшем, ведь ежегодно собираться в столичным Котле культуры может рано или поздно надоесть.
«Я не знаю, в каком состоянии сейчас находится Горхолл, но шикарная сцена тех лет с ретро-вайбом была бы очаровательна для подобного мероприятия. Все зависит от того, как ее задрапировать», - рассуждает Кирилл Сафонов.
Зонты, летящие силуэты, изысканная вышивка, нежные линии - так выглядела коллекция, которую на прошедшей Неделе моды показал восторженной публике Кирилл Сафонов. Одно из платьев цвета фуксии, которое было представлено на подиуме, продемонстрировала в студии Limon LIVE ведущая Светлана Карабут.
«Эта модель называется "Бабочка". Такое трепетное название, потому что мне хочется в этой модели подчеркнуть всю женственность, которая в вас присутствует», - объясняет Кирилл Сафонов.
В то время, как многие дизайнеры создают коллекции унисекс, Сафонов делает акцент на женственности. «Что я думаю о дизайнерах, которые идут по пути андрогинности? Ну пускай идут!» - разводит руками Кирилл Сафонов. Он считает, что гендерно-нейтральные коллекции в наше время не должны кого-то особенно удивлять или шокировать.
«Такой тренд уже около тридцати лет в Европе существует, а в последние годы он достиг своего апогея. Это определенное развитие нашего общества, всего того, что нас окружает», - говорит Сафонов.
Кирилл Сафонов не боится использовать в своем творчестве яркие краски. «В моем случае это актуально и модно, - говорит Сафонов. - Если мы посмотрим на то, что предлагает масс-маркет, то увидим другую картину. Осенью, в межсезонье, как обычно главенствуют шоколадные, бежевые, серые оттенки... Поэтому мне и хочется отличаться. Темные тона вы увидите в любом магазине. Мне - как дизайнеру, как творческой личности - хочется проявить свой внутренний вкус, показать индивидуальность».
Люди часто боятся поселять яркие цвета в своем гардеробе. На вопрос ведущей, как же с этим страхом справиться, Кирилл Сафонов отвечает эмоцинально: «Надо идти к психологу или к психиатру! Надо работать над своим внутренним миром. Сходите к психологу, поднимите свое настроение, пропейте курс витаминов, может быть, у вас что-то изменится... Дизайнер может помочь лишь подчеркнуть ваши достоинства».
Для создания своих коллекций Кирилл Сафонов закупает французские ткани, чаще всего на европейских аукционах. «После пандемии сложилась такая ситуация: в Эстонии не достать приличных тканей», - говорит Сафонов.
Профессиональным взглядом оценивает он и то, как выглядят люди на улицах Эстонии. Трудно сказать, что картина эта для дизайнера-модельера радужная. «Все в темных тонах, это обусловлено нашей погодой. Световой день стал намного короче, и люди предпочитают темные тона: меня в них не заметят, буду серенькой мышкой, мне так удобно... У каждого своя логика. И потом, у нас исторически так сложилось, и тёмные тона здесь носят с давних времен. Да, действительно, это отчасти депрессивно», - говорит Сафонов.
Впрочем, дизайнер-модельер считает, что и многие коллекции, представленные на прошедшей TFW, были с депрессивными нотками.
«В этот раз мне запомнилась некая стагнация своих коллег. У меня такое ощущение, что у коллег происходят какие-то внутренние изменения, они в какой-то депрессии, по крайне мере, такое ощущение складывается от обилия черного цвета и геометричных асексуальных фасонов», - делится впечатлением от увиденного на осенней TFW Кирилл Сафонов. Огорчило его и качество использующихся тканей: «Было много полиэстера, который неэкологичен... Мы идем в "зеленом" направлении. Нужно находить более инновативные решения».
Интересно, что моделей для показа своих коллекций Кирилл Сафонов отбирает лично, и не всех допускает до подиума.
«Мне нравится, что в наше время очень много девушек с альтер-эго, которые думают, что море им по колено, пусть даже оно так и есть! Но в моде, в моем представлении, имеются определенные критерии - рост, объем груди, бедер и талии. И, наверное, я как дизайнер могу себе позволить делать какой-то отбор-отсев, чтобы продемонстрировать свои изделия в хорошем свете».
Почему на показе Кирилла Сафонова истерически хохотала женщина? Как оценивает дизайнер-модельер наряды гостей TFW? Не хочет ли Сафонов уехать из Эстонии и покорять мировые подиумы? Ответы на эти и другие интересные вопросы, а также советы, как сиять на вечеринках, найдете в свежем выпуске Limon LIVE.