ВИДЕО «Надо идти к психологу или психиатру!» Модельер Кирилл Сафонов объяснил, почему жители Эстонии не любят яркие цвета

«Такой тренд уже около тридцати лет в Европе существует, а в последние годы он достиг своего апогея. Это определенное развитие нашего общества, всего того, что нас окружает», - говорит Сафонов.

Кирилл Сафонов в студии Limon LIVE. Фото: Erik Prozes

Кирилл Сафонов не боится использовать в своем творчестве яркие краски. «В моем случае это актуально и модно, - говорит Сафонов. - Если мы посмотрим на то, что предлагает масс-маркет, то увидим другую картину. Осенью, в межсезонье, как обычно главенствуют шоколадные, бежевые, серые оттенки... Поэтому мне и хочется отличаться. Темные тона вы увидите в любом магазине. Мне - как дизайнеру, как творческой личности - хочется проявить свой внутренний вкус, показать индивидуальность».

Люди часто боятся поселять яркие цвета в своем гардеробе. На вопрос ведущей, как же с этим страхом справиться, Кирилл Сафонов отвечает эмоцинально: «Надо идти к психологу или к психиатру! Надо работать над своим внутренним миром. Сходите к психологу, поднимите свое настроение, пропейте курс витаминов, может быть, у вас что-то изменится... Дизайнер может помочь лишь подчеркнуть ваши достоинства».

Кирилл Сафонов в студии Limon LIVE. Фото: Erik Prozes

Для создания своих коллекций Кирилл Сафонов закупает французские ткани, чаще всего на европейских аукционах. «После пандемии сложилась такая ситуация: в Эстонии не достать приличных тканей», - говорит Сафонов.