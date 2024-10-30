«За это время можно умереть!» Пациенты жалуются на очереди в Confido

У женщины начали проявляться первые симптомы болезни уже 10 октября: «В первые четыре дня у меня была температура выше 38 градусов, появился кашель, и я сильно потела. Когда температура спала, кашель становился все хуже с каждым днем, и у меня был очень сухой кашель. Я лечилась, как могла, но чувствовала, что что-то серьезно не так».