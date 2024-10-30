Умерла звезда сериала «Друзья»

Публицистка Гайди Шеффер подтвердила печальную новость, актриса умерла, когда с ней рядом были родные и близкие, ей было 79 лет.

Как стало известно, Гарр страдала от рассеянного склероза, диагноз ей поставили еще в 2002 году.

В 2007 году актрисе сделали операцию из-за разрыва аневризмы головного мозга и после реабилитации у звезды получилось восстановить языковые и двигательные способности. В последние же годы состояние здоровья Тери значительно ухудшилось.

Терри Энн Гарр - американская актриса, певица, танцовщица. Номинантка на премии «Оскар» и «BAFTA» в категории «Лучшая женская роль второго плана» в комедии «Тутси» с Дастином Гоффманом в главной роли. В сериале «Друзья» актриса исполнила роль матери Фиби Буффе.