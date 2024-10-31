ГОРОСКОП НА 31 ОКТЯБРЯ Что ждет каждый знак Зодиака в канун Дня всех святых

Рак

День начинается удачно. В первой его половине вероятны и удачные совпадения, и хорошие новости, и события, которым вы будете очень рады. Не исключено, что будет шанс исправить какие-то ошибки, допущенные раньше. Вы сразу почувствуете себя гораздо свободнее и увереннее, появится желание предпринять что-то новое. Вторая половина дня – время обсуждений, а порой и споров. У вас не всегда получается быстро доказать свою правоту, убедить сомневающихся. Но к вашему мнению все же прислушаются даже те, кто прежде этого не делал.

Лев

День будет беспокойным, насыщенным и плодотворным. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела, даже если догадываетесь, что полезными они будут не для вас, а для окружающих. Удается поддержать близких, выручить человека, оказавшегося в сложном положении. Заметно меняются к лучшему личные отношения. Если и были какие-то давние претензии, старые обиды, сейчас они растают без следа. Если у вас есть определенные планы на день, лучше приступать к их осуществлению с утра. Чем ближе вечер, тем сложнее становится сосредоточиться, тем меньше хочется доводить начатое до конца.

Дева