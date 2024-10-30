Эстонская радиоведущая о беременности: многомесячное, нескончаемое похмелье

На вопрос о том, как проходит беременность, Уйбомяги ответила: «Я и представить себе не могла, что может быть такое многомесячное, нескончаемое похмелье, когда на этапе сокрытия беременности тебе приходится убегать с танцпола на дне рождения друга в кусты...»

Она добавила, что была вынуждена отказаться от работы на радио, так как все время проводила рядом с унитазом. «Я сказала, что не смогу прийти даже на фотосессию или в офис».

Марви Валласте, которая ждет второго ребенка, призналась, что первая беременность была для нее крайне тяжелой. «В первые три месяца меня часто тошнило. Забавно, когда ты работаешь и выходишь на сцену, то в этот момент это все проходило само собой. А как только спускаешь со сцены, сразу снова чувствуешь...»

Уйбомяги призналась, что скрытие беременности вызывало у нее стресс. «Как только я узнала, я сразу полезла в шкаф мужа, взяла всю его просторную одежду», - вспомнила певица, добавив, что надеялась таким образом дольше скрывать беременность. «Я реально испытывала стресс из-за необходимости скрывать это».

Говоря о странных пристрастиях в еде, Уйбомяги рассказала, что ей хотелось рябины. «Летом я была в Швеции и проходила мимо рябины, и у меня буквально начали работать слюнные железы… я подумала, что должна съесть всю гроздь, откусила целую ветку и даже глазом не моргнула.» Валласте, со своей стороны, отметила, что у нее не было тяги к чему-то конкретному. «Может быть, соевый соус, соленое помогает. А вареная картошка отлично снимает тошноту,» - добавила она.

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