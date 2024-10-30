В Эстонии обнаружили опасные лакомства для собак, которые вызывают тремор, судороги и панические атаки

Департамент сельского хозяйства и продовольствия рекомендует не кормить собак этими лакомствами до выяснения всех обстоятельств.

Специализированная ветеринарная клиника Erivet OÜ информирует в социальных сетях об опасных лакомствах Hau-Hau Champion. «За последний месяц было несколько случаев, когда у собак возникали внезапные неврологические симптомы, такие как тревожность, панические атаки, нарушение координации, изменения в поведении, страх и бегство, вокализация, тремор, судороги, гиперактивность и обильное слюноотделение», - сообщает Erivet OÜ на своей странице в Facebook.

Специалисты настоятельно советуют, что при наличии этих симптомов у собак необходимо обратиться к ветеринару для проведения дополнительных обследований и исключения других возможных причин таких симптомов. «В большинстве случаев симптомы поддаются временному лечению противосудорожными препаратами», - добавляют в Erivet OÜ.

Лакомства убрали с полок магазинов

Фото: PTA kodulehekülg

Данные лакомства для собак можно было найти в Prisma Peremarket, но после предписания Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) их продажа была немедленно остановлена. Из торговых точек убрали лакомства Hau-Hau Champion, жевательные палочки и косточки.

«Кроме того, мы получили два уведомления от клиентов по поводу жевательных косточек с уткой, поэтому 10 октября, в качестве меры предосторожности, мы отзвали эти товары и также убрали их с продажи», - говорит руководитель отдела коммуникаций Prisma Peremarket AS Керту Кярк. Она добавила, что за все отозванные продукты покупатели могут получить возврат средств.