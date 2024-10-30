На эстонский рынок поступили лакомства для собак Hau-Hau Champion из Китая, которые представляют угрозу для здоровья животных. Указанные продукты продавались, например, в магазинах Prisma Peremarket, но на сегодняшний день их продажа приостановлена.
В Эстонии обнаружили опасные лакомства для собак, которые вызывают тремор, судороги и панические атаки
Департамент сельского хозяйства и продовольствия рекомендует не кормить собак этими лакомствами до выяснения всех обстоятельств.
Специализированная ветеринарная клиника Erivet OÜ информирует в социальных сетях об опасных лакомствах Hau-Hau Champion. «За последний месяц было несколько случаев, когда у собак возникали внезапные неврологические симптомы, такие как тревожность, панические атаки, нарушение координации, изменения в поведении, страх и бегство, вокализация, тремор, судороги, гиперактивность и обильное слюноотделение», - сообщает Erivet OÜ на своей странице в Facebook.
Специалисты настоятельно советуют, что при наличии этих симптомов у собак необходимо обратиться к ветеринару для проведения дополнительных обследований и исключения других возможных причин таких симптомов. «В большинстве случаев симптомы поддаются временному лечению противосудорожными препаратами», - добавляют в Erivet OÜ.
Лакомства убрали с полок магазинов
Данные лакомства для собак можно было найти в Prisma Peremarket, но после предписания Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) их продажа была немедленно остановлена. Из торговых точек убрали лакомства Hau-Hau Champion, жевательные палочки и косточки.
«Кроме того, мы получили два уведомления от клиентов по поводу жевательных косточек с уткой, поэтому 10 октября, в качестве меры предосторожности, мы отзвали эти товары и также убрали их с продажи», - говорит руководитель отдела коммуникаций Prisma Peremarket AS Керту Кярк. Она добавила, что за все отозванные продукты покупатели могут получить возврат средств.
Мы обратились в Департамент сельского хозяйства и продовольствия, чтобы узнать о возможных причинах заболеваемости собак.
«Для разъяснения ситуации важно отметить, что было несколько партий продуктов, которые вызвали у собак неврологические симптомы. В первом уведомлении, сделанном финнами 28 августа, были отозваны 3 партии, а позже, 11 ноября, в качестве меры предосторожности были отозваны все партии, недавно (в августе) импортированные из Китая от определенного производителя», - поясняет PTA. Все потенциально опасные партии продуктов на сегодняшний день отозваны. Тем не менее, в продаже остались продукты с аналогичными названиями, но от другого производителя и с другим номером партии, по которым опасности не выявлено.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия получил информацию об исследованиях, проведенных в Финляндии для выяснения причин, вызывающих у собак неврологические симптомы. Этим вопросом занимался Финский департамент продовольствия. По полученной информации, проблем с качеством выявлено не было, поэтому пока остается неясным, что вызвало неврологические симптомы у животных.
«Взятые из продукта пробы были проанализированы на пищевую ценность (сырой белок, жир, зола, минералы, микроэлементы), наличие химических загрязнителей (тяжелые металлы, биогенные амины, микотоксины, ингибиторы плесени и остатки пестицидов), а также были проведены микробиологические анализы», - уточняет представитель по коммуникациям PTA Элен Курвитс.
Также на сайте PTA всем владельцам собак, которые кормили своих питомцев этими лакомствами, рекомендуется следить за их здоровьем и при необходимости обратиться к ветеринару.