ФОТО Королева Камилла расплакалась на публике

Королева Камилла в этот день появилась на публике в платье с черно-белым принтом от Fiona Clare, у нее на шее был красочный венок из цветов, а в руках она держала веер. Королевская чета посетила церемонию, организованную для них местными жителями, на которой Ее Величество растрогалась до слез.

Слова супруга довели Ее Величество до слез. Фото: Manaui Faulalo

Король и королева получили от жителей деревни охапки подарков. Король Карл III, который сейчас тяжело болен, выступая перед публикой сказал:

«Я всегда буду предан этой части света и надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы снова вернуться и увидеть вас. Мы увезем с собой, я обещаю вам, очень особенные воспоминания о нашем времени здесь. Мы благодарим вас за наши замечательные подарки», - цитирует слова монарха Daily Mail.​

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