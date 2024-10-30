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ФОТО Королева Камилла расплакалась на публике

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Ее Величество растрогалась до слез.
Ее Величество растрогалась до слез. Фото: Aaron Chown / Pool via REUTERS / FILE PHOTO / Scanpix

Король Чарльз и королева Камилла тепло попрощались с Самоа завершив свой королевский тур.

Королева Камилла в этот день появилась на публике в платье с черно-белым принтом от Fiona Clare, у нее на шее был красочный венок из цветов, а в руках она держала веер. Королевская чета посетила церемонию, организованную для них местными жителями, на которой Ее Величество растрогалась до слез.

Слова супруга довели Ее Величество до слез.
Слова супруга довели Ее Величество до слез. Фото: Manaui Faulalo

Король и королева получили от жителей деревни охапки подарков. Король Карл III, который сейчас тяжело болен, выступая перед публикой сказал:

«Я всегда буду предан этой части света и надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы снова вернуться и увидеть вас. Мы увезем с собой, я обещаю вам, очень особенные воспоминания о нашем времени здесь. Мы благодарим вас за наши замечательные подарки», - цитирует слова монарха Daily Mail.​

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