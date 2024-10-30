Лиам Пейн едва не умер от передозировки наркотиками за год до своей гибели

Оказывается, примерно за год до трагической смерти у Лиама Пейна случилась передозировка запрещенными веществами. Певца пришлось экстренно реанимировать и чудом удалось спасти. Один из инсайдеров издания утверждает, что подобное случалось с бывшим участником бойз-бенда минимум дважды.

Кроме того, некоторые из окружения Лиама Пейна рассказали, что артист был крайне уязвим в последние годы из-за своей зависимости, а менеджер, проработавший с ним много лет, только подталкивал его на поступки, усугубляющие ментальное состояние.

Так, сразу после рехаба Пейн согласился на участие в шоу, где излил душу и откровенно поделился подробностями своей борьбы с зависимостью. Его родные были в ужасе, зная, что он даже не успел прийти в себя после реабилитации.

Известно, что незадолго до смерти певец начал работу с новым менеджером.