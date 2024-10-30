8 ноября в Таллинне выступит украинский комик Сергей Детков.
18+ ⟩ Сергей Детков выступит в Таллинне cо своим новым стендап-концертом
Новая программа, новый Сергей Детков. До этого вы могли видеть любителя пива и амбасадора лени. Сейчас к нам едет Сергей Детков, который встает в 5 утра, правильно питается и даже пробежал недавно 10 километров.
И это не мотивационная лекция - это отчет о проделанной работе и рассуждение, какая же жизнь ему нравится больше!
Бывший участник многих успешных юмористических проектов, а ныне независимый стендап-комик представит новую программу о жизни в Европе и пути к настоящему себе.
Когда? 7 ноября 19:00
Где? Таллинн, KinoMaja
Билеты ищите ЗДЕСЬ!
Мероприятие на русском языке, 18+
До начала мероприятия работает бар, просьба, приходить хотя-бы за 30 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале
В заведении работает платный гардероб, стоимостью 2 евро с персоны.