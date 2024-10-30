18+ Сергей Детков выступит в Таллинне cо своим новым стендап-концертом

Новая программа, новый Сергей Детков. До этого вы могли видеть любителя пива и амбасадора лени. Сейчас к нам едет Сергей Детков, который встает в 5 утра, правильно питается и даже пробежал недавно 10 километров.

И это не мотивационная лекция - это отчет о проделанной работе и рассуждение, какая же жизнь ему нравится больше!

Бывший участник многих успешных юмористических проектов, а ныне независимый стендап-комик представит новую программу о жизни в Европе и пути к настоящему себе.

Когда? 7 ноября 19:00

Где? Таллинн, KinoMaja

Билеты ищите ЗДЕСЬ!

Мероприятие на русском языке, 18+

До начала мероприятия работает бар, просьба, приходить хотя-бы за 30 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале

В заведении работает платный гардероб, стоимостью 2 евро с персоны.