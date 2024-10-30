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ФОТО Поход жительницы Таллинна за покупками принял неприятный оборот: я взяла купюру, чтобы расплатиться, а продавец отдал деньги обратно

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото: Shutterstock

«Когда кассир провел купюру через аппарат раз пять, я уже подумала: о нет, аппарат точно сломан», - рассказала женщина, описывая свой поход в магазин, который закончился неожиданным образом.

Жительница Таллинна, пожелавшая остаться анонимной, поделилась в Facebook ситуацией, с которой столкнулась впервые в жизни. Женщина посетила известное заведение в Таллинне, расплатилась наличными и получила сдачу в размере 15 евро.

«Сегодня я достала из той сдачи 10 евро, чтобы расплатиться в магазине, и продавец вернул их, сказав, что это фальшивка», - написала она в своем посте.

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