Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила общим детям о тяжелом диагнозе их отца

Девочкам сейчас 12 и 10 лет соответственно. «Я никогда не пыталась приукрасить что-либо для них. Они выросли с Брюсом, который с годами стал приходить в упадок. Я не пытаюсь оградить их от этого», - поделилась Эмма в интервью журналу Town & Country.

Супруга звезды «крепкого орешка» призналась, что не спешила рассказывать наследницам о всех нюансах заболевания и последовала рекомендации специалиста. А заключается она в том, чтобы позволить подрастающему поколению взять инициативу в свои руки.

«От нашего психотерапевта я узнала, что если дети задают вопросы, они готовы узнать ответы. Если мы видели, что Брюс испытывает трудности, я обсуждала это с детьми, чтобы они могли понять», - отметила она.

В сентябре стало известно, что состояние знаменитости ухудшается. Как сообщали таблоиды, актер теперь ходит с большим трудом, а потому нуждается в постоянном сопровождении. Его семья тем временем «готовится к неизбежному».