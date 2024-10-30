Алла Пугачева в своем Instagram ответила на комментарии хейтеров о ее семье, которые в последнее время часто обсуждают в СМИ.
«Какие интересные истории вы придумываете»: Алла Пугачева ответила на комментарии хейтеров о ее семье
«Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится», - прокомментировала недавно вышедшее интервью Алены Кравец о Пугачевой сама певица.
До этого певица Алена Кравец предположила, что Максим Галкин манипулирует Аллой Пугачевой.
По ее словам, Алла боится супруга. Кравец вспомнила, как в личных беседах комик мог оскорбить жену, а потом сказать, что это была всего лишь шутка. Светская леди предположила, что Примадонна продолжает отношения с Галкиным из-за денег, детей и страха остаться одной в чужой стране.
Пугачева и Галкин поженились в декабре 2011 года. В сентябре 2013-го у них появились на свет близнецы - сын Гарри и дочь Елизавета.