Гламурная квартира эстонской светской львицы в Виймси все еще не нашла нового владельца

Три года назад издание Kodustiil писало, что светская львица Криста Ленсин решила кардинально изменить свою жизнь и выставила на продажу квартиру в Виймси, которая долгое время была ее домом. У Ленсин спросили, почему она приняла такое решение и куда планирует переехать.

«В молодости я мечтала жить в центре города, но сейчас чувствую, что устала от людей. Пожалуй, с этим решением я немного запоздала. На вечеринке канала Kanal 2 Бригитте Сюзанне Хунт рассказала мне, что тоже хочет переехать за город. Знаешь, тогда у меня сердце забилось: если она уже хочет, то мне нужно поторопиться», - сказала тогда Ленсин.

Ленсин также добавила, что ей очень жаль уезжать, но она сильно мечтает о небольшом саде. «Если у тебя есть дом, который всегда тебе нравится, то действительно жаль его покидать. Это одно из немногих мест, куда я каждый раз захожу и думаю, что это самая красивая и уютная квартира».