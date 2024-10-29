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Гламурная квартира эстонской светской львицы в Виймси все еще не нашла нового владельца

Перевод: Влада Лаевалинд
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Криста Ленсин продает свою квартиру в Виймси.
Криста Ленсин продает свою квартиру в Виймси. Фото: Erakogu

На портале недвижимости KV.ee видно, что квартира эстонской светской львицы Кристы Ленсин в Хаабнеэме все еще не нашла нового владельца. В 2021 году Ленсин заявила, что хочет переехать за город на деньги от продажи недвижимости. Смотрите фото, насколько гламурна квартира светской львицы!

Три года назад издание Kodustiil писало, что светская львица Криста Ленсин решила кардинально изменить свою жизнь и выставила на продажу квартиру в Виймси, которая долгое время была ее домом. У Ленсин спросили, почему она приняла такое решение и куда планирует переехать.

«В молодости я мечтала жить в центре города, но сейчас чувствую, что устала от людей. Пожалуй, с этим решением я немного запоздала. На вечеринке канала Kanal 2 Бригитте Сюзанне Хунт рассказала мне, что тоже хочет переехать за город. Знаешь, тогда у меня сердце забилось: если она уже хочет, то мне нужно поторопиться», - сказала тогда Ленсин.

Ленсин также добавила, что ей очень жаль уезжать, но она сильно мечтает о небольшом саде. «Если у тебя есть дом, который всегда тебе нравится, то действительно жаль его покидать. Это одно из немногих мест, куда я каждый раз захожу и думаю, что это самая красивая и уютная квартира».

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