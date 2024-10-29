Политик Игорь Грязин рекомендует пристрелить собак, терроризирующих жителей Лагеди?

59-летний житель Лагеди 18 октября отправился на прогулку, которая закончилась для него катастрофически. На него напали печально известные тибетские мастифы Урве Арик, которые несколько лет назад также атаковали, например, 11-летнего Расмуса. Из-за полученных травм мальчику пришлось провести пять дней в детской больнице.

Проблема касается не только этих двух случаев: местные жители жалуются, что опасные собаки часто просто бродят по округе, и это действительно проблема, так как собаки легко выбираются за ограду. Местные жители даже создали петицию против хозяйки собак.

Оказыватся, что страх местных перед нападениями собак настолько велик, что полиции пришлось сопровождать целый класс детей, отправившихся на экскурсию. Под последним постом в Facebook на эту тему также высказался бывший депутат Рийгикогу, юрист и священнослужитель Игорь Грязин.

«Поскольку у нас есть возможность приобрести огнестрельное оружие, то я рекомендую: купите пистолет и сразу выстрелите в собаку, если она не умеет себя вести. У меня в США была однажды такая проблема, но когда собака начала прихрамывать и осталась с одним легким, она стала вполне спокойным и приятным существом. Она даже ослепла. Но, наверное, не из-за выстрела», - написал он в своем комментарии к публикации.

Комментарий Игоря Грязина в Facebook. Фото: Kuvatõmmis Facebookist.