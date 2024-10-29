Дженнифер Энистон и Кортни Кокс почтили память Мэттью Перри в годовщину его смерти

Напомним, что 28 октября 2023 года 54-летний Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме. Актер утонул в джакузи после приема кетамина, который он часто и в больших дозах употреблял на фоне депрессии. Перри много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимостей. Актер выпустил мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», где откровенно рассказал о своей борьбе. За всю жизнь на лечение Мэттью потратил около 9 миллионов долларов и побывал в 15 реабилитационных центрах.