Звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Кортни Кокс почтили память своего коллеги и друга Мэттью Перри, который скончался год назад. Актрисы поделились архивными снимками со звездой на своих страницах в Instagram.
Дженнифер Энистон и Кортни Кокс почтили память Мэттью Перри в годовщину его смерти
«Один год», - коротко подписала фото Энистон, добавив эмодзи забинтованного сердца и белого голубя.
«Скучаю по тебе сегодня и всегда», - написала Кокс, которая сыграла возлюбленную Перри в культовом сериале 1990-х.
Напомним, что 28 октября 2023 года 54-летний Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме. Актер утонул в джакузи после приема кетамина, который он часто и в больших дозах употреблял на фоне депрессии. Перри много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимостей. Актер выпустил мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», где откровенно рассказал о своей борьбе. За всю жизнь на лечение Мэттью потратил около 9 миллионов долларов и побывал в 15 реабилитационных центрах.
По делу о смерти Мэттью Перри ведется следствие. Помощник и врач актера уже признали свою вину в том, что поставляли артисту кетамин незаконными способами.