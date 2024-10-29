Женщина пила зеленый чай в течение месяца и результаты изменили ее жизнь

Алекса Меллардо в течение 30 дней пила зеленый чай два-три раза в день, заменив им привычный кофе. Поскольку содержание кофеина в зеленом чае велико, она сделала его своим основным источником кофеина и употребляла этот бодрящий напиток по утрам и после обеда.

О своих наблюдениях спустя месяц она написала на портале Eat This, Not That.

1. Меньше нервозности. Когда Меллардо перешла на зеленый чай, по ее словам, утро стало более спокойным и расслабляющим. «Возможно, это было сочетание аромата, вкуса и количества кофеина, которое стало такой освежающей переменой», - предположила она.

2. Благодаря этому напитку она также смогла лучше сосредотачиваться на повседневных задачах. В частности, употребление зеленого чая может повысить бодрость и улучшить настроение, не вызывая нервозности, которая часто связана с высоким содержанием кофеина. Некоторые исследования указывают на потенциальную защитную роль кофеина против нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

3. Улучшение пищеварения. По словам Меллардо, у нее раньше было много проблем с желудком, и многие продукты и напитки нарушали работу ее кишечника. Например, она любила кофе, но он часто вызывал у нее диарею. «Зеленый чай, напротив, оказался для меня успокаивающим напитком», - отметила она.