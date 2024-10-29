УБИЙЦА УБИЙЦЕ РОЗНЬ? Читатель заметил: в суде к матери погибшего в Сууре-Ляхтру младенца относятся пристрастно

В последние дни февраля 2017 года в Хаапсалуском доме Пярнуского уездного суда проходило слушание дела Юрия Воробей, убившего криминального лидера Таранкова. Судья Пийа Яаксоо, которая вела то дело, сегодня также рассматривает дело Кайри Куусемаа, обвиняемой в убийстве собственного ребенка.

Воробей в ходе возникшей ссоры застрелил криминального авторитета Николая Таранкова в сентябре 2016 года в деревне Саунья, Ляэнемаа. Тело с огнестрельным ранением в голову было найдено в автомобиле, припаркованном в лесу.

Суд признал Юрия виновным в преднамеренном убийстве Таранкова, а также в незаконном обращении с огнестрельным оружием. Пярнуский уездный суд приговорил Юрия Воробей к девяти с половиной годам заключения. Воробей полностью признал свою вину в суде.

Юрий Воробей в Хаапсалуском здании суда в 2017 году. Фото: Liis Treimann

В начале сентября этого года Кайри Куусемаа было предъявлено обвинение в том, что в феврале она убила своего новорожденного ребенка. Ей также вменяется надругательство над телом, так как, согласно обвинению, она не похоронила тело новорожденного в соответствии с общепринятыми обычаями, а оставила его в поле обнаженным. Тело нашла соседская собака утром 5 февраля.

Внимательный читатель заметил, что к этим двум людям в суде относятся по-разному. «На фотографиях я увидел, что на Кайри были наручники. А на убийце Таранкова - нет. Почему так?» - спрашивает читатель.

Кайри Куусемаа, обвиняемая в убийстве ребенка в Сууре-Ляхтру, предстала перед судом. Фото: Tairo Lutter

Как сообщает Rus.Postimees, на судебном заседании 29 октября наручники с Куусемаа все же были сняты с разрешения полиции.