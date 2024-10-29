УБИЙЦА УБИЙЦЕ РОЗНЬ? Читатель заметил: в суде к матери погибшего в Сууре-Ляхтру младенца относятся пристрастно

Убийца Николая Таранкова, Юрий Воробей, предстал перед судом в 2017 году в Хаапсалуском доме Пярнуского уездного суда, где теперь проходит судебное разбирательство над женщиной, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка и надругательстве над телом в Сууре-Ляхтру. Один из читателей отметил, что к этим двум обвиняемым в убийстве в одном и том же суде относятся очень по-разному.
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В последние дни февраля 2017 года в Хаапсалуском доме Пярнуского уездного суда проходило слушание дела Юрия Воробей, убившего криминального лидера Таранкова. Судья Пийа Яаксоо, которая вела то дело, сегодня также рассматривает дело Кайри Куусемаа, обвиняемой в убийстве собственного ребенка.
Воробей в ходе возникшей ссоры застрелил криминального авторитета Николая Таранкова в сентябре 2016 года в деревне Саунья, Ляэнемаа. Тело с огнестрельным ранением в голову было найдено в автомобиле, припаркованном в лесу.
Суд признал Юрия виновным в преднамеренном убийстве Таранкова, а также в незаконном обращении с огнестрельным оружием. Пярнуский уездный суд приговорил Юрия Воробей к девяти с половиной годам заключения. Воробей полностью признал свою вину в суде.
В начале сентября этого года Кайри Куусемаа было предъявлено обвинение в том, что в феврале она убила своего новорожденного ребенка. Ей также вменяется надругательство над телом, так как, согласно обвинению, она не похоронила тело новорожденного в соответствии с общепринятыми обычаями, а оставила его в поле обнаженным. Тело нашла соседская собака утром 5 февраля.
Внимательный читатель заметил, что к этим двум людям в суде относятся по-разному. «На фотографиях я увидел, что на Кайри были наручники. А на убийце Таранкова - нет. Почему так?» - спрашивает читатель.
Как сообщает Rus.Postimees, на судебном заседании 29 октября наручники с Куусемаа все же были сняты с разрешения полиции.