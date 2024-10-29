Скончалась эстонская актриса Рагне Веэнсалу, известная по сериалу Kättemaksukontor («Бюро мести» - прим.ред) и театральной сцене. Она умерла в возрасте 37 лет.
В возрасте 37 лет скончалась популярная эстонская актриса
Веэнсалу родилась в 1986 году. В 2011 году она окончила Вильяндийскую академию культуры Тартуского университета по специальности актерского мастерства, и с 2012 года работала в Театре фон Краля.
Она играла в постановках Райнера Сарнета и Юхана Ульфсака, в пьесе Джима Ашилеви «13», а также исполнила другие заметные театральные роли. Кроме того, она снялась в фильмах Umbkotid и Idioot.
В сериале «Бюро мести» Веэнсалу исполнила роль Лунаты, которая впервые появилась на экране в 14-м сезоне.
Спутником жизни Рагне Веэнсалу был музыкант Рагнар Тоомпуу. В 2020 году у них родился сын Хьюго.