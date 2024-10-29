В минувшие выходные, 19 и 20 октября, в Таллинне прошел VII Международный фестиваль-конкурс сценических искусств «Балтийская волна 2024». Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллинн блеснул талантами: самому маленькому участнику «Балтийской волны» пять лет, а самому взрослому – 73
19 октября в Центре русской культуры прошли конкурсные прослушивания по номинации «Вокал», «Инструментальное творчество» и «Художественное чтение». А на следующий день, 20 октября, состоялись конкурсные выступления по номинации «Хореография».
В фестивале приняли участие музыканты и коллективы из Эстонии, но и из Латвии, Литвы, Финляндии и Германии. Всего на «Балтийской волне» свои таланты представили 1760 человек.
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