ГАЛЕРЕЯ Таллинн блеснул талантами: самому маленькому участнику «Балтийской волны» пять лет, а самому взрослому – 73

19 октября в Центре русской культуры прошли конкурсные прослушивания по номинации «Вокал», «Инструментальное творчество» и «Художественное чтение». А на следующий день, 20 октября, состоялись конкурсные выступления по номинации «Хореография».

В фестивале приняли участие музыканты и коллективы из Эстонии, но и из Латвии, Литвы, Финляндии и Германии. Всего на «Балтийской волне» свои таланты представили 1760 человек.