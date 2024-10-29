ВИДЕО Вера Брежнева стала проводницей поезда: пассажиры не ожидали увидеть звезду

В своем Instagram звезда опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как прошел ее рабочий день в роли проводницы. Знаменитость заменила одного из проводников поезда и выполняла все их обязанности, в частности, встречала пассажиров и проверяла у них билеты, а также предлагала людям постель, напитки во время путешествия.

Брежнева призналась, что она давно мечтала попробовать себя в роли проводника. Таким образом, по ее словам, ей удалось закрыть свой давний гештальт, ведь Вера училась в Днепровском университете железнодорожного транспорта.

«Закрыла свой давний гештальт вместе с "Укрзализныцей". Когда я училась в Днепровском институте инфраструктуры и транспорта (ДИИТ) друзья шутили, что из меня получится или проводница, или стрелочница. Стала певицей, институт не закончила, но любовь к железнодорожному транспорту осталась со мной навсегда. Поэтому я без раздумий согласилась на предложение выйти в рейс вместо одной из проводниц», - написала под видео исполнительница.

Пассажиры поезда были удивлены, когда увидели Брежневу возле поезда. Операторы сняли их удивление, улыбки и восторг от того, что их будет обслуживать артистка.

К слову, звезда приняла участие в проекте, посвященном Дню железнодорожника, который будут отмечать 4 ноября. Вера поздравила железнодорожников с профессиональным праздником.

«Хочу поздравить всех железнодорожников, пожелать легкой дороги и сказать, что наши железнодорожники лучшие», - подытожила Брежнева.