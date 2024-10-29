Инсайдер объяснил, почему от Эштона Катчера и Милы Кунис отвернулся Голливуд: «Они понимают, какую ошибку совершили»

HeatWorld со ссылкой на инсайдера пишет, что Эштон и Мила почувствовали себя лишними на тихоокеанском побережье задолго до обвинений, предъявленных Дидди. Дело в том, что в прошлом году возлюбленные поддержали своего давнего приятеля Дэнни Мастерсона, арестованного за насилие.

С целью добиться его оправдания Катчер и Кунис даже отправили письма в поддержку экс-коллеги. Однако впоследствии вина актера все же была доказана и он был заключен в тюрьму на 30 лет.

Уже тогда окружающие заподозрили неладное и оборвали с Эштоном и Милой связи. Из-за того злосчастного письма супругам даже пришлось покинуть должности в благотворительном фонде, основанном самим Катчером.

Разумеется, они пожалели, что пытались выставить преступника в лучшем свете, однако к тому моменту их извинения уже мало кому были нужны, а публика и даже некоторые знаменитости были в ярости, узнав о поступке актеров.

Именно с тех пор в Лос-Анджелесе к Миле и Эштону относятся с прохладой. А нынешняя ситуация только усугубляет их положение - неудивительно, что теперь оба отчаянно ищут новый дом вдали от скандалов.

«Эштон так взбешен, что его снова поливают грязью из-за его прошлых связей. Сначала это был Дэнни Мастерсон, а теперь Дидди, и это убедило его, что есть места гораздо лучше для жизни, чем Голливуд. По его мнению, город на данный момент - просто выгребная яма. Он и Мила понимают, какую ошибку они совершили, написав эти письма поддержки; они понимают, почему оказались в сложной ситуации, и берут на себя полную ответственность за свое недальновидное суждение. Но им сложнее принять эту культуру поиска козлов отпущения и негатива, которая, кажется, так распространена в наши дни. Эштона распинают, вокруг него вертятся всевозможные теории заговора просто потому, что он много лет назад ходил на вечеринки в дом Дидди. Он считает, что игра в обвинения утомительна, и это заставляет его просто отказаться от всей этой славы и популярности», - поделился собеседник издания.

Разумеется, до сих пор нет официальных подтверждений, что Катчер напрямую связан с жуткими преступлениями Комбса. Однако все чаще общественность стала обращать внимание и на его фигуру в связи со следствием по делу Дидди. Чтобы спасти себя и детей сейчас пара рассматривает возможность переезда в Европу - разумеется, все это подается под предлогом «просто устали от Голливуда».