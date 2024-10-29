Милла Йовович поделилась редкими фото с матерью в честь ее дня рождения

48-летняя Милла устроила для Галины праздничный ужин в одном из азиатских ресторанов, на котором присутствовал также супруг звезды Пол Андерсон. Йовович посвятила матери трогательный пост с совместными фотографиями.

«С днем рождения мою потрясающую маму! Ты сделала все, что было в твоих силах, чтобы хорошо воспитать меня и научить тому, что знаешь сама и как ориентироваться в мире. Ты всегда была источником силы в нашей семье и продолжаешь им оставаться. Мы все тебя очень любим! Я люблю тебя, мамочка! С днем рождения одну из лучших женщин и матерей в мире!» - написала Милла. Внучки Галины Логиновой, Эвер, Дашиэл и Ошин, не были на празднике.

Мать Миллы Йовович Галина Логинова родилась в Туапсе в семье военнослужащего. Позже с родителями она переехала в Днепропетровск (Украина) и ходила там в школу. Актриса окончила ВГИК и прославилась ролями в картинах «Тени исчезают в полдень», «Много шума из ничего», «Миллионы Ферфакса». В 1975 году в Киеве родила дочь Миллу от супруга Богдана Йововича, за связь с которым подвергалась преследованиям со стороны КГБ. В 1981 году Галина покинула СССР и жила с мужем и дочерью в Лондоне, а после они переехали в Калифорнию. Там Галина не смогла продолжить кинокарьеру и сконцентрировалась на воспитании дочери. Первые годы карьеры Миллы мать была ее агентом.