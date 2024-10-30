Дела будут даваться легко. Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: хотя день не склоняет к флирту, однако если это все-таки произойдет - вероятность романа весьма велика.
ГОРОСКОП НА 30 ОКТЯБРЯ ⟩ Ракам не стоит планировать важные дела, у Весов трудный день
Особенность этого дня такова, что главная трудность - вызвать первый интерес. Если же это вам удалось, дальше отношения будут развиваться стремительно.
Овен
Овны будут находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений - тогда рассеянность Овна не принесет ему особого вреда. А вот если события будут его тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Овен вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Овну завтра противопоказана любая активная деятельность - кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души.
Телец
Тельцы при желании способны добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Тельцу достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!
Близнецов
День не склоняет Близнецов к проявлению организаторских способностей, однако если они все-таки возьмутся что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Близнецам достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно им подыгрывать и помогать.
Рак
Раки склонны заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Рак предпочтет этого не заметить: его расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула «работа не волк» станет завтра временным девизом Рака. Звезды гороскопа советуют ему посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким… И еще раз себе!
Лев
Очень удачный день! Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Лев возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Льву не размениваться по пустякам: если уж ему завтра везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.
Дева
Противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время она и так потратила немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют завтра Деве обратить внимание на те сферы жизни, которые она в последнее время совсем запустила. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи - отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.
Весы
Будут находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под их резвый ритм. Весы же будут чувствовать себя способными на многое! Их деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая им как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно их раздражать, так что завтра Весам лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.
Скорпион
Следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ему заняться чем-нибудь приятным - к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Скорпиона завтра лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для него куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.
Стрелец
Обязан поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью - со своими близкими, коллегами, друзьями. Его голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь - Стрелец завтра настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать.
Козерог
Вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, - в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут завтра в голову Козерога, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Козерогу продвижение в карьере и хороший доход.
Водолей
Повезет. Ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора - если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать завтра у Водолея такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Водолею не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.
Рыбы
Могут проявить себя как замечательный друг или как опасный противник - тут уж кому как повезет! День наделяет их проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые их планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Рыбы обречены на успех, так что лучшее, что могут сделать их оппоненты, - это попробовать с ними подружиться!