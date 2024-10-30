ГОРОСКОП НА 30 ОКТЯБРЯ Ракам не стоит планировать важные дела, у Весов трудный день

Стрелец

Обязан поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью - со своими близкими, коллегами, друзьями. Его голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь - Стрелец завтра настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать.

Козерог

Вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, - в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут завтра в голову Козерога, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Козерогу продвижение в карьере и хороший доход.

Водолей

Повезет. Ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора - если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать завтра у Водолея такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Водолею не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Рыбы

Могут проявить себя как замечательный друг или как опасный противник - тут уж кому как повезет! День наделяет их проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые их планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Рыбы обречены на успех, так что лучшее, что могут сделать их оппоненты, - это попробовать с ними подружиться!