Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что никто из ее детей не захочет стать артистом, пишет E! News.
Анджелина Джоли рассказала, почему никто из ее детей не станет актером
На премьере фильма «Мария» в Лос-Анджелесе один из журналистов поинтересовался, собираются ли дети Анджелины Джоли пойти по ее стопам. Актриса ответила отрицательно.
«Нет, я думаю, что они очень застенчивые, очень непубличные люди. Они хотели бы приватности», - сказала артистка.
У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта.
19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Бывшие супруги до сих пор делят имущество.
Недавно стало известно, что Анджелина Джоли тайно встретилась с предполагаемым возлюбленным, британским рэпером Akala, в отеле. Исполнитель и актриса провели в гостинице два дня, а после отправились на ужин в ресторан Soho House.