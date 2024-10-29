УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Эстонии высказались о Хэллоуине: «Дети не должны такое видеть!»

Роланд не празднует Хэллоуин. «Я считаю, что для нашей страны это неправильный праздник», - заметил он. «Я христьянин и это никак не сходится с моей верой», - добавил он. «Я считаю, что дети не должны такое видеть!» - отметил молодой человек. По его словам это страшный праздник, который пугает детей. «Вместо жуткости можно показать что-то более доброе, красивое и любящее!» - подытожил Роланд.

Елена иногда празднует Хэллоуин. Они с семьей устраивают ночь привидений, делают костюмы, зажигают свечи в тыквах. Она не всегда празднует Хэллоуин, потому что иногда праздник выпадает на рабочие дни. «На следующий день уже неинтересно, хочется в этот же день», - говорит женщина. Ее любимая традиция - рисовать на лицах и надевать красивую одежду.

Екатерина и Алиса живут в Нарве. «Иногда ходим куда-нибудь на вечеринки», - заметили девушки. Они почти не празднуют, потому что нет подходящих мест. «Мы живем в Нарве и у нас особо нет каких-то тусовок», - отметила Екатерина. На Хэллоуин девушки посетили бы Кренгольмскую мануфактуру, но только если бы помещение достойно украсили.

Илона уже не отмечает праздник. Когда ее ребенок был маленький, тогда они праздновали, сейчас уже нет. «Когда я была маленькая, тогда не праздновали, а сейчас уже не то время», - отметила женщина. Но если бы ее сейчас позвали на Хэллоуин, то она бы сходила. Ее любимая традиция на праздник - вырезать тыкву.

А что еще думают жители Эстонии о Хэллоуине смотрите в видео!